Fernandinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernandinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernandinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernandinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernandinho 25 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Augusto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernandinho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernandinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernandinho'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernandinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernandinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernandinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernandinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AA Caldense

1 Ocak 2016 yılında Juazeirense-BA

1 Haziran 2016 yılında UR Trabalhadore

1 Temmuz 2016 yılında Pelister Bitola

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2017 yılında AA Caldense

14 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2019 yılında Rio Preto EC

24 Nisan 2019 yılında Moto Club MA

1 Temmuz 2019 yılında Makedonija

21 Ocak 2022 yılında FK Partizani

25 Nisan 2022 yılında Uberaba

1 Temmuz 2022 yılında FC Llapi

Fernandinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernandinho şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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