Fernando Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Alarcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Alarcon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Alarcon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Alarcon 16 Haziran 1994 tarihinde Venado Tuerto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Rubén Alarcón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Alarcon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QUAN SPORTS MANAGEMENT ITALIA yapmaktadır. Fernando Alarcon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Alarcon'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Alarcon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Alarcon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Alarcon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Alarcon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2016 yılında CA Talleres

30 Haziran 2017 yılında Ros. Central II

31 Ağu 2017 yılında Villa Dálmine

30 Kasım 2017 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2018 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2019 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2019 yılında CA Temperley

7 Ekim 2020 yılında Tigre

4 Ocak 2022 yılında Instituto AC

Fernando Alarcon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Alarcon şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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