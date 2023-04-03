Fernando Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Almeida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fernando Almeida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fernando Almeida 15 Temmuz 2002 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Miguel Pereira Almeida şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fernando Almeida Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onsoccer yapmaktadır. Fernando Almeida, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Almeida'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Fernando Almeida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fernando Almeida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2017 yılında Padroense A17
1 Temmuz 2018 yılında FC Porto U17
1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U19
1 Temmuz 2021 yılında Leixões A23
31 Ocak 2023 yılında Recre Granada
30 Haziran 2023 yılında Leixões A23
Fernando Almeida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fernando Almeida şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.