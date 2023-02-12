Fernando Arebalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Arebalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Arebalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Arebalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Arebalo 3 Haziran 1988 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Fernando Arébalo Bell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Arebalo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Arebalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Arebalo'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Arebalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Arebalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fernando Arebalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Arebalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Miramar

15 Mart 2019 yılında Tanque Sisley

3 Şubat 2022 yılında San Miguel

1 Ocak 2023 yılında CADU (Zarate)

Fernando Arebalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Arebalo şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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