Fernando Aristeguieta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Aristeguieta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Aristeguieta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Aristeguieta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Aristeguieta 9 Nisan 1992 tarihinde Santiago de León de Caracas şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Venezuela,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Luis Aristeguieta de Luca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Aristeguieta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Fernando Aristeguieta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puebla FC futbol takımında oynamaktadır. Puebla FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fernando Aristeguieta'nin Puebla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Aristeguieta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aristi9/

Fernando Aristeguieta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Aristeguieta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fernando Aristeguieta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Aristeguieta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Caracas FC

10 Ocak 2013 yılında FC Nantes

30 Haziran 2013 yılında Caracas FC

1 Temmuz 2013 yılında FC Nantes

19 Şubat 2015 yılında Philadelphia

31 Aralık 2015 yılında FC Nantes

1 Şubat 2016 yılında Red Star FC

30 Haziran 2016 yılında FC Nantes

31 Ocak 2017 yılında Nacional

30 Haziran 2017 yılında FC Nantes

18 Temmuz 2017 yılında Caracas FC

30 Temmuz 2018 yılında CD América

1 Temmuz 2019 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

1 Temmuz 2021 yılında Puebla FC

Fernando Aristeguieta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Aristeguieta şuan Puebla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Fernando Aristeguieta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 9 numaralı formasıyla 2 Şubat 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 1 gol atmıştır.

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