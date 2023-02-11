Fernando Barrientos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Barrientos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Barrientos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Barrientos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Barrientos 17 Kasım 1991 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Omar Barrientos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Barrientos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Fernando Barrientos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Barrientos'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

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Fernando Barrientos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Barrientos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Fernando Barrientos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Barrientos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lanús

1 Ocak 2012 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2012 yılında Lanús

29 Temmuz 2014 yılında Rosario Central

30 Haziran 2015 yılında Lanús

28 Temmuz 2015 yılında Atlético-PR

8 Temmuz 2016 yılında Lanús

23 Ocak 2019 yılında Defensa

30 Haziran 2019 yılında Lanús

1 Temmuz 2019 yılında Guaraní

31 Aralık 2020 yılında Lanús

19 Şubat 2021 yılında Cobreloa

15 Mart 2022 yılında All Boys

1 Ocak 2023 yılında Gimnasia (J)

Fernando Barrientos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Barrientos şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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