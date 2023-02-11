Fernando Belluschi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Belluschi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Belluschi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernando Belluschi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fernando Belluschi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Belluschi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fernando Belluschi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Belluschi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Belluschi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Belluschi 10 Eylül 1983 tarihinde Los Quirquinchos şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Daniel Belluschi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Belluschi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Belluschi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Belluschi'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Belluschiboyu ve yaşı kaç

Fernando Belluschi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Belluschi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Belluschi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Belluschi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Newell's

1 Ocak 2006 yılında River Plate

1 Ocak 2008 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2009 yılında FC Porto

1 Ocak 2012 yılında Genoa

30 Haziran 2012 yılında FC Porto

24 Ağu 2012 yılında Bursaspor

28 Ağu 2015 yılında CD Cruz Azul

25 Ocak 2016 yılında San Lorenzo

4 Ocak 2020 yılında Lanús

10 Şubat 2021 yılında Newell's

25 Ocak 2022 yılında Estudiantes RC

Fernando Belluschi kimdir

Fernando Belluschi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Belluschi şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Fernando Belluschi nereli

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