Fernando Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Benitez 4 Haziran 1999 tarihinde San Juan Nepomuceno şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Benitez Aguirre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Benitez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Fernando Benitez'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fernando Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Luqueño

Fernando Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Benitez şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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