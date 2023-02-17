Fernando Bersano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Bersano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Bersano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Bersano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Bersano 3 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Luis Bersano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Bersano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Fernando Bersano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 23 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Bersano'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Bersano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Bersano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Bersano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Bersano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Talleres II

4 Ocak 2019 yılında CA Talleres

26 Şubat 2021 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2021 yılında CA Talleres

1 Ocak 2022 yılında CD Morón

20 Haziran 2022 yılında CA Talleres

23 Haziran 2022 yılında GyE Mendoza

30 Haziran 2023 yılında CA Talleres

Fernando Bersano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Bersano şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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