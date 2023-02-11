Fernando Brandan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Brandan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Brandan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Brandan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Brandan 27 Mart 1990 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Arjantin,Romanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Daniel Brandán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Brandan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Fernando Brandan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Brandan'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Brandan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Brandan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Brandan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Brandan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ind. Rivadavia

24 Haziran 2013 yılında CA Temperley

25 Temmuz 2016 yılında Melbourne City

31 Aralık 2017 yılında CA Temperley

1 Temmuz 2018 yılında San Martín (SJ)

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (T)

28 Ocak 2020 yılında Villa Dálmine

5 Eylül 2020 yılında Lija Athletic

6 Ağu 2021 yılında Sirens FC

13 Ocak 2022 yılında All Boys

1 Ocak 2023 yılında Gimnasia (J)

Fernando Brandan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Brandan şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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