Fernando Cardozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Cardozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Cardozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Cardozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Cardozo 8 Şubat 2001 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Fernando David Cardozo Paniagua şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Cardozo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Fernando Cardozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Fernando Cardozo'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Cardozo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fernandocardozo_/

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Fernando Cardozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Cardozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Cardozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Cardozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Olimpia

1 Temmuz 2019 yılında Boavista

30 Haziran 2020 yılında Olimpia

1 Ağustos 2020 yılında Vizela

30 Haziran 2021 yılında Olimpia

Fernando Cardozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Cardozo şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fernando Cardozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olimpia Asunción

Paraguay U20 takımında 17 numaralı formasıyla 18 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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