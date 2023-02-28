Fernando Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Castro 4 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Fernando José Castro Riquelme şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Castro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní U23 futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Fernando Castro'nin Club Guaraní U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Guaraní U20

Fernando Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Castro şuan Club Guaraní U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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