Fernando Cavalier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Cavalier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Cavalier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Cavalier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Cavalier 1 Ekim 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Fahed Cavalier Malca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Cavalier Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Cavalier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Cavalier'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Cavalier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Cavalier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Cavalier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Cavalier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Estrella Azul

1 Ocak 2022 yılında CA Mannucci

10 Ocak 2023 yılında Atlético Grau

Fernando Cavalier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Cavalier şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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