Fernando Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Chavez 16 Şubat 1999 tarihinde San Nicolás de los Arroyos şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Joaquín Chávez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Chavez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Fernando Chavez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Chavez'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Indep'te II

9 Şubat 2022 yılında Def. Belgrano

31 Aralık 2023 yılında Indep'te II

Fernando Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Chavez şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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