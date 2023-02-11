Fernando Coniglio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Coniglio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Coniglio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Coniglio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Coniglio 24 Kasım 1991 tarihinde Laborde şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Coniglio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Fernando Coniglio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Coniglio'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Coniglio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Coniglio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fernando Coniglio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Coniglio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rosario Central

31 Temmuz 2013 yılında Sarmiento Junin

30 Haziran 2014 yılında Rosario Central

10 Ocak 2015 yılında CA Unión

30 Haziran 2015 yılında Rosario Central

9 Ocak 2016 yılında Chacarita Jrs

12 Temmuz 2016 yılında Olimpo

20 Temmuz 2017 yılında Huracán

1 Temmuz 2018 yılında Lanús

31 Aralık 2018 yılında Huracán

6 Ocak 2019 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2019 yılında Huracán

26 Şubat 2021 yılında Curicó Unido

24 Ağu 2021 yılında Huracán

25 Ağu 2021 yılında San Luis

31 Aralık 2021 yılında Huracán

1 Ocak 2022 yılında Indep. Santa Fe

30 Haziran 2022 yılında Huracán

12 Temmuz 2022 yılında Delfín SC

31 Aralık 2022 yılında Huracán

19 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

31 Aralık 2023 yılında Huracán

Fernando Coniglio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Coniglio şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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