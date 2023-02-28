Fernando Cornejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Cornejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Cornejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Cornejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Cornejo 26 Aralık 1995 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Nicolás Cornejo Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Cornejo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Fernando Cornejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Cornejo'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Cornejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Cornejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Cornejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Cornejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cobreloa

1 Temmuz 2017 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2019 yılında Coquimbo Unido

31 Aralık 2019 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2020 yılında U. de Chile

18 Şubat 2021 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2023 yılında Palestino

Fernando Cornejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Cornejo şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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