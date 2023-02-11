Fernando Cortes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Cortes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Cortes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Cortes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Cortes 8 Mart 1995 tarihinde Mendoza (MZA) şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Oscar Cortés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Cortes Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Cortes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Fernando Cortes'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Cortes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Cortes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Cortes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Cortes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında GyE Mendoza

3 Ocak 2022 yılında GyT (Salta)

31 Aralık 2022 yılında GyE Mendoza

Fernando Cortes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Cortes şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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