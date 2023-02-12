Fernando Cosciuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Cosciuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Cosciuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Cosciuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Cosciuc 19 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Cosciuc Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Fernando Cosciuc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Cosciuc'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fernando Cosciuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Cosciuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Cosciuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Cosciuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Huracán II

1 Temmuz 2019 yılında Brown Adrogué

31 Aralık 2019 yılında Huracán II

23 Ekim 2020 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2021 yılında Huracán II

9 Haziran 2022 yılında CD Maipú

1 Ocak 2023 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2023 yılında CD Maipú

Fernando Cosciuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Cosciuc şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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