Fernando Dario Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Dario Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Dario Ferreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Dario Ferreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Dario Ferreyra 19 Ocak 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Dario Ferreyra Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZUKA SOCCER yapmaktadır. Fernando Dario Ferreyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Fernando Dario Ferreyra'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 2 Şubat 2025 tarihinde bitmektedir.

Fernando Dario Ferreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Dario Ferreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Dario Ferreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Dario Ferreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2018 yılında Velez Mostar

17 Şubat 2021 yılında FK Tuzla City

Fernando Dario Ferreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Dario Ferreyra şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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