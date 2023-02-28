Fernando De Paul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando De Paul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando De Paul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando De Paul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando De Paul 25 Nisan 1991 tarihinde Álvarez şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Carlos de Paul Lanciotti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando De Paul Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Fernando De Paul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando De Paul'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fernando De Paul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando De Paul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fernando De Paul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando De Paul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında San Luis

7 Temmuz 2016 yılında U. de Chile

13 Ocak 2022 yılında CD Everton

1 Ocak 2023 yılında Colo Colo

Fernando De Paul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando De Paul şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Fernando De Paul Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 23 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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