Fernando Dickes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Dickes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Dickes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fernando Dickes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fernando Dickes 13 Ekim 2007 tarihinde Halle (Saale) şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fernando Dickes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Fernando Dickes, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Dickes'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Fernando Dickes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fernando Dickes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig Alt.
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17
Fernando Dickes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fernando Dickes şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Hallescher FC (-2020), RasenBallsport Leipzig (2020-)
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