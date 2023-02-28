Fernando Evangelista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Evangelista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Evangelista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Evangelista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Evangelista 21 Ekim 1991 tarihinde Santa Rosa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Evangelista Iglesias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Evangelista Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Fernando Evangelista, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Evangelista'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Evangelista Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Evangelista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Evangelista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Evangelista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Boca Juniors

29 Temmuz 2013 yılında CA Unión

30 Haziran 2014 yılında Boca Juniors

10 Temmuz 2014 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2017 yılında Boca Juniors

27 Ocak 2018 yılında Newell's

2 Temmuz 2018 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2019 yılında Aldosivi

17 Ekim 2020 yılında Estudiantes BA

10 Ocak 2022 yılında Quilmes

1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

Fernando Evangelista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Evangelista şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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