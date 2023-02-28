Fernando Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Fernandez 8 Ocak 1992 tarihinde Capiatá şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Fabián Fernández Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Fernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Fernando Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Fernandez'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fernando Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Guaraní

1 Ocak 2016 yılında Tigres UANL

30 Ocak 2017 yılında Olimpia

30 Haziran 2017 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2017 yılında CD América

31 Aralık 2017 yılında Tigres UANL

31 Ocak 2018 yılında Atlante

30 Haziran 2019 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2019 yılında Guaraní

31 Aralık 2021 yılında Tigres UANL

5 Ocak 2022 yılında Guaraní

1 Ocak 2023 yılında Cerro Porteño

Fernando Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Fernandez şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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