Fernando Gaibor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Gaibor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Gaibor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernando Gaibor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fernando Gaibor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Gaibor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Gaibor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Gaibor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Gaibor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Gaibor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Gaibor 8 Ekim 1991 tarihinde Montalvo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Vicente Gaibor Orellana şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Gaibor Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Fernando Gaibor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Gaibor'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Gaibor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Gaibor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Gaibor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Gaibor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CS Emelec

25 Ocak 2018 yılında Independiente

15 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

30 Haziran 2020 yılında Independiente

5 Kasım 2020 yılında Guayaquil City

6 Temmuz 2021 yılında Independiente

12 Ocak 2023 yılında Barcelona SC

Fernando Gaibor kimdir

Fernando Gaibor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Gaibor şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Selección de los Ríos (7/2006-12/2006), SCD Emelríos (-7/2006, 1/2007-3/2007)

Fernando Gaibor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 16 numaralı formasıyla 16 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fernando Gaibor nereli

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