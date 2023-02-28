Fernando Garcete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Garcete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Garcete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Garcete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Garcete 10 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Gastón Garcete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Garcete Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Garcete, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına - tarihinde katılmıştır. Fernando Garcete'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Garcete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Garcete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Garcete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Garcete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Garcete şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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