Fernando Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Gonzalez 25 Eylül 1988 tarihinde Berutti şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Javier González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Gonzalez'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2009 yılında Belgrano

1 Temmuz 2012 yılında Sarmiento Junin

17 Temmuz 2014 yılında San Martín (SJ)

1 Ocak 2015 yılında CA Temperley

18 Ocak 2016 yılında Olimpo

19 Temmuz 2016 yılında Douglas Haig

30 Ağu 2017 yılında Estudiantes RC

6 Ocak 2018 yılında Barracas C.

11 Ocak 2022 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2023 yılında Atlanta

Fernando Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Gonzalez şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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