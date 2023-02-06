Fernando Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Henrique 1 Haziran 2001 tarihinde São José de Mipibu şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Henrique do Nascimento Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Henrique Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UPPER AGENCY yapmaktadır. Fernando Henrique, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Henrique'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Fernando Henrique Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/fernandoh08/

Fernando Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Grêmio

6 Ocak 2023 yılında Cruzeiro

Fernando Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Henrique şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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