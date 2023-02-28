Fernando Juarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Juarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Juarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Juarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Juarez 23 Ağustos 1998 tarihinde Santiago del Estero (SES) şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Ezequiel Juárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Juarez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SB Sports yapmaktadır. Fernando Juarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Juarez'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Juarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Juarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Juarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Juarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Talleres II

23 Temmuz 2019 yılında Agropecuario

31 Aralık 2021 yılında Talleres II

1 Ocak 2022 yılında CA Talleres

31 Ağustos 2022 yılında Floriana

2 Şubat 2023 yılında Audax Italiano

31 Aralık 2023 yılında CA Talleres

31 Aralık 2023 yılında CA Talleres

Fernando Juarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Juarez şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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