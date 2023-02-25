Fernando Karanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Karanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Karanga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernando Karanga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fernando Karanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Karanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Karanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Karanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Karanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Karanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Karanga 14 Nisan 1991 tarihinde Camaragibe şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Fernando da Silva Monte şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Karanga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fernando Karanga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 11 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Fernando Karanga'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Karanga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karangafk9/

Fernando Karanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Karanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Karanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Karanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Belo Jardim-PE

18 Eylül 2013 yılında Boa Esporte

1 Ocak 2014 yılında Criciúma EC

1 Nisan 2014 yılında Boa Esporte

1 Ocak 2015 yılında Jeju United

22 Temmuz 2016 yılında Boa Esporte

12 Ağustos 2016 yılında Paraná

30 Kasım 2016 yılında Boa Esporte

2 Şubat 2017 yılında CSKA-Sofia

11 Temmuz 2018 yılında HN Jianye

22 Mart 2019 yılında Nacional (SP)

18 Haziran 2019 yılında HN Jianye

Fernando Karanga kimdir

Fernando Karanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Karanga şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Fernando Karanga nereli

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