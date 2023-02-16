Fernando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando 18 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Antônio Evangelista da Silva Neto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Renato Martinez yapmaktadır. Fernando, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fernando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Náutico

Fernando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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