Fernando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando 14 Eylül 1999 tarihinde Santa Maria şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Augusto Pereira Bueno Júnior şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Fernando, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Fernando Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fernando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Chapecoense U20

1 Ocak 2020 yılında São Luiz-RS

12 Ocak 2021 yılında Chapecoense U20

22 Ocak 2021 yılında Marcílio Dias

31 Mayıs 2021 yılında Chapecoense U20

1 Ocak 2022 yılında Chapecoense

17 Ocak 2023 yılında Athletico-PR

Fernando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.