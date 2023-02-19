Fernando Laforia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Laforia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Laforia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Laforia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Laforia 1 Eylül 1987 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Darío Laforia García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Laforia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Laforia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Laforia'nin Montevideo Wanderers ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Laforia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Laforia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Laforia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Laforia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında CA Fénix

1 Temmuz 2007 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2009 yılında River Plate

26 Şubat 2013 yılında Wanderers

1 Temmuz 2013 yılında ara verdi

29 Temmuz 2016 yılında CA Atenas

1 Ocak 2018 yılında ara verdi

26 Mart 2018 yılında CA Atenas

1 Temmuz 2018 yılında Bolívar

1 Temmuz 2019 yılında ara verdi

24 Mart 2021 yılında Rampla Jrs

26 Ocak 2022 yılında Miramar

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2022 yılında Wanderers

Fernando Laforia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Laforia şuan Montevideo Wanderers takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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