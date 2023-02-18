Fernando Leon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Leon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Leon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Leon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Leon 11 Nisan 1993 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis Fernando León Bermeo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Leon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vargas - SportCapital EC yapmaktadır. Fernando Leon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de San Luis futbol takımında oynamaktadır. Atlético de San Luis takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Fernando Leon'nin Atlético de San Luis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Leon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Leon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fernando Leon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Leon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2009 yılında Norte América

11 Ağu 2009 yılında Independ. U20

1 Ocak 2011 yılında Independiente

1 Ocak 2020 yılında San Luis

26 Ocak 2021 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2021 yılında San Luis

Fernando Leon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Leon şuan Atlético de San Luis takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fernando Leon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

El Guayacan (bis 9/07), San Camilo (10/07-12/07)

Ekvador takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.