Fernando Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Martinez 13 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. Aslen Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Martinez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Martinez'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Olimpia

18 Temmuz 2015 yılında CD Capiatá

31 Aralık 2015 yılında Olimpia

1 Ocak 2016 yılında General Diaz

28 Haziran 2016 yılında CS San Lorenzo

1 Ocak 2017 yılında Olimpia de Itá

1 Temmuz 2017 yılında CD Santaní

1 Ocak 2018 yılında 2 de Mayo

1 Ocak 2019 yılında Luqueño

14 Ocak 2021 yılında Nacional

12 Ocak 2022 yılında Resistencia SC

1 Temmuz 2022 yılında Sarmiento Junin

Fernando Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Martinez şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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