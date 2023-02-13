Fernando Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Martinez 10 Haziran 1990 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Martínez Rubio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Martinez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Fernando Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 5 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Fernando Martinez'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fernando Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fernando Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sangonera

1 Temmuz 2010 yılında Murcia Imperial

15 Ağu 2012 yılında UCAM Murcia

28 Ocak 2013 yılında Murcia Imperial

29 Ocak 2013 yılında Real Murcia

5 Temmuz 2016 yılında UCAM Murcia

5 Temmuz 2017 yılında UD Almería

Fernando Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Martinez şuan UD Almería takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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