Fernando Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Martinez 27 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Martinez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Central Córdoba (SdE) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Martinez'nin Club Atlético Central Córdoba (SdE) II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Gimnasia II

1 Temmuz 2022 yılında C. Córdoba II

30 Haziran 2023 yılında Gimnasia II

Fernando Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Martinez şuan Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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