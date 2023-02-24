Fernando Medeiros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Medeiros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Medeiros kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernando Medeiros ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fernando Medeiros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Medeiros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Medeiros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Medeiros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Medeiros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Medeiros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Medeiros 10 Şubat 1996 tarihinde São Vicente şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Medeiros da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Medeiros Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Fernando Medeiros, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Medeiros'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Medeiros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Medeiros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Fernando Medeiros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Medeiros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Santos FC

19 Ocak 2017 yılında Botafogo-SP

21 Mayıs 2017 yılında Santos FC

22 Mayıs 2017 yılında Vila Nova FC

1 Aralık 2017 yılında Santos FC

1 Ocak 2018 yılında Santos B

18 Ocak 2019 yılında EC Bahia

1 Haziran 2019 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2019 yılında Portimonense

1 Mart 2021 yılında Ituano

25 Mayıs 2021 yılında Portimonense

16 Ağustos 2021 yılında Confiança-SE

8 Aralık 2021 yılında Audax-RJ

6 Mayıs 2022 yılında Betim Futebol

26 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

Fernando Medeiros kimdir

Fernando Medeiros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Medeiros şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Fernando Medeiros nereli

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