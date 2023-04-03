Fernando Medrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Medrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Medrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Medrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Medrano 26 Mart 2000 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Medrano Gastañaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Medrano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRH Football Agency yapmaktadır. Fernando Medrano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Fernando Medrano'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Fernando Medrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Medrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Medrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Medrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Madrid B

5 Ağustos 2021 yılında Celta Vigo B

Fernando Medrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Medrano şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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