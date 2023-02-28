Fernando Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Meza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernando Meza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fernando Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Meza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Meza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Meza 21 Mart 1990 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Nicolás Meza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Meza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Fernando Meza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Meza'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Meza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fermeza6/

Fernando Meza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Meza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Meza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Meza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2013 yılında Olimpo

30 Haziran 2014 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2014 yılında CD SM (Arica)

30 Haziran 2015 yılında San Lorenzo

5 Ağustos 2015 yılında Palestino

1 Temmuz 2016 yılında Necaxa

27 Ocak 2017 yılında Colo Colo

1 Ocak 2019 yılında Necaxa

10 Ocak 2020 yılında Atlanta

18 Şubat 2021 yılında Defensa

21 Temmuz 2021 yılında Atlanta

22 Temmuz 2021 yılında Necaxa

6 Ocak 2023 yılında Palestino

30 Haziran 2023 yılında Necaxa

Fernando Meza kimdir

Fernando Meza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Meza şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fernando Meza nereli

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