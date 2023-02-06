Fernando Miguel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Miguel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Miguel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Miguel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Miguel 2 Şubat 1985 tarihinde Venâncio Aires şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Miguel Kaufmann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Miguel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Fernando Miguel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Miguel'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Miguel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fernando_miguel_kaufmann/

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Fernando Miguel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Miguel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Miguel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Miguel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Juventude

1 Ekim 2013 yılında EC Vitória

1 Aralık 2013 yılında Juventude

4 Nisan 2014 yılında EC Vitória

8 Mayıs 2018 yılında Vasco da Gama

24 Mart 2021 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2021 yılında Vasco da Gama

20 Ocak 2022 yılında Fortaleza

Fernando Miguel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Miguel şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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