Fernando Moreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Moreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Moreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Moreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Moreyra 9 Ağu 1990 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Ezequiel Moreyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Moreyra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Moreyra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Moreyra'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Moreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Moreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Moreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Moreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gimnasia (J)

1 Temmuz 2013 yılında San Jorge

1 Temmuz 2015 yılında Tiro Federal

1 Haziran 2016 yılında San Jorge

25 Ocak 2018 yılında Kristianstad FC

1 Aralık 2018 yılında San Jorge

1 Temmuz 2019 yılında Sport. Belgrano

11 Ağu 2020 yılında CD Maipú

3 Ocak 2022 yılında Villa Dálmine

1 Ocak 2023 yılında Agropecuario

Fernando Moreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Moreyra şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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