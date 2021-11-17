Fernando Muslera'dan büyük hata! Elemeler'de takımını zora soktu!

Galatasaray'da ve Milli takımda yıllardır gösterdiği başarılı performansla herkesin takdir ve beğenisini toplayan Fernando Muslera, son dönemdeki performans düşüşü ile destekçilerini üzüyor. 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Galatasaray'ın ardından Milli takımda da yediği hatalı gollerin ardından eleştirilerin hedef noktası haline geldi. Bolivya karşısında Milli takımının kalesinin koruyan Muslera, Bolivya'nın ilk golünde basit bir topu kurtaramadı.

URUGUAY 3-0 KAYBETTİ

Bolivya'nın başkenti La Paz'daki stadyum deniz seviyesinden 3 bin 637 metre yükseklikte yer alıyor. Bu nedenle rakip takımlar için oldukça zor geçen Hernando Siles Stadyumu'ndaki karşılaşmada ev sahibi takım maçı 3-0 kazandı. Bolivya'ya galibiyeti getiren golleri 30 ve 79. dakikalarda Juan Arce ile 45. dakikada Marcelo Moreno kaydetti.

TOPU ELİNDEN KAÇIRDI

30. dakikada Juan Arce'nin sol kanattan yaptığı cılız ortada top kale sahasında sekti ve Muslera'yı şaşırttı. Topu elinden kaçıran deneyimli file bekçisi kaleye yönelmesine engel olamadı ve top ağlarla buluştu. Bu hatasıyla birlikte takımının Dünya Kupası hayallerini büyük oranda azaltan Muslera'ya taraftarlardan tepki gelirken Bolivya'nın kalecisi Carlos Lampe ise Uruguaylı kaleci hakkında ilginç bir açıklamada bulundu.

"UMARIM URUGUAY'DA FERNANDO'YU ÖLDÜRMEZLER"

Bolivya'nın kalecisi, meslektaşı Muslera'nın yediği hatalı golle ilgili olarak konuştu. Lampe, "Talihsiz bir gol oldu. Umarım Uruguay'da Fernando'yu öldürmezler! Sadece biz kaleciler La Paz'ın yüksekliğinde oynamanın ne kadar karmaşık olduğunu, topun nasıl hareket ettiğini, içe doğru bükülmek yerine dışarıya büküldüğünü, düz gittiğini ve eğri olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.