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Fernando Muslera'nın, annesi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, annesini kaybetti. Galatasaray Kulübü, Muslera'nın annesi için taziye mesajı yayınladı.

Fernando Muslera'nın, annesi hayatını kaybetti

Fernando Muslera'nın annesi hayatını kaybetti. Galatasaray'ın kadrosunda bulunan en eski futbolcusu olan Urugaylı file bekçisi, annesi Norma'yı görmek için takımdan izin alarak yanına gitmişti. Galatasaray, yıldız futbolcunun annesi için taziye mesajı yayınladı.

Sarı kırmızılıların yayınladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı: 

“Kaptanımız Fernando Muslera'nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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