Fernando Ndrejaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Ndrejaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Ndrejaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Ndrejaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Ndrejaj 20 Kasım 2001 tarihinde Mirditë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Ndrejaj Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Ndrejaj'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Ndrejaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Ndrejaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Ndrejaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Ndrejaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2019 yılında Partizani U19

1 Ağustos 2020 yılında FK Partizani B

1 Temmuz 2021 yılında Partizani U21

1 Temmuz 2022 yılında Flamurtari FC

27 Ocak 2023 yılında KF Turbina

Fernando Ndrejaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Ndrejaj şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Akademia e Futbollit (01/2016-09/2016), FC Internacional Tiranë (09/2016-2017), Akademia e Futbollit (2017-2019), FK Partizani Tiranë (2019-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.