Fernando Ochoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Ochoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Ochoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fernando Ochoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fernando Ochoa 19 Ocak 2001 tarihinde , California şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Ochoa García şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fernando Ochoa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Fernando Ochoa'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fernando Ochoa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Fernando Ochoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fernando Ochoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fernando Ochoa şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 198 numaralı formayı giymektedir.
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