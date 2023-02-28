Fernando Otarola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Otarola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Otarola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernando Otarola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fernando Otarola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Otarola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Otarola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Otarola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Otarola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Otarola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Otarola 4 Şubat 1986 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Andrés Otárola şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Otarola Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Otarola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Otarola'nin Unión La Calera ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Otarola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Otarola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Fernando Otarola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Otarola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ferro

1 Temmuz 2008 yılında Almirante Brown

1 Ocak 2010 yılında Comunicaciones

1 Temmuz 2013 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2014 yılında Brown Adrogué

1 Ocak 2015 yılında Comunicaciones

1 Ocak 2016 yılında Villa Dálmine

1 Temmuz 2017 yılında Deportes Temuco

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Comunicaciones

1 Şubat 2021 yılında Gimnasia (J)

3 Ocak 2022 yılında CA Mitre

15 Haziran 2022 yılında Def. Belgrano

1 Ocak 2023 yılında La Calera

31 Aralık 2023 yılında Def. Belgrano

Fernando Otarola kimdir

Fernando Otarola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Otarola şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fernando Otarola nereli

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