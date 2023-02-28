Fernando Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Pacheco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Pacheco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Pacheco 26 Haziran 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Fernando José Pacheco Rivas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Pacheco Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Fernando Pacheco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Pacheco'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Pacheco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fernandorivas_99/

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Fernando Pacheco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Pacheco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Fernando Pacheco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Pacheco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sport. Cristal

15 Ocak 2020 yılında Fluminense

19 Mayıs 2021 yılında Juventude

31 Aralık 2021 yılında Fluminense

1 Ocak 2022 yılında Sport. Cristal

4 Temmuz 2022 yılında FC Emmen

31 Aralık 2022 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

31 Aralık 2023 yılında Sport. Cristal

Fernando Pacheco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Pacheco şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fernando Pacheco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bujama Baja (2011), Sporting Cristal (-07/2016)

Peru U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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