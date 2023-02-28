Fernando Pinero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Pinero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Pinero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Pinero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Pinero 16 Şubat 1993 tarihinde San José de la Esquina şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Pinero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Pinero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Pinero'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Pinero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Pinero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Pinero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Pinero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2016 yılında Santamarin

6 Ağustos 2017 yılında Agropecuario

1 Temmuz 2018 yılında Central Córdoba

1 Temmuz 2019 yılında Santamarin

15 Ekim 2020 yılında Rafaela

28 Ocak 2022 yılında Magallanes CF

Fernando Pinero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Pinero şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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