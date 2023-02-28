Fernando Ponce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Ponce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Ponce kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernando Ponce ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fernando Ponce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Ponce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Ponce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Ponce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Ponce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Ponce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Ponce 23 Temmuz 1992 tarihinde Balcarce şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Alejandro Ponce şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Ponce Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Ponce, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Resistencia) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Resistencia) takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Ponce'nin CA Sarmiento (Resistencia) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Ponce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Ponce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Fernando Ponce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Ponce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Lynx FC

15 Şubat 2015 yılında CA Alvarado II

1 Temmuz 2015 yılında CA Alvarado

1 Ocak 2017 yılında Defensores (VR)

1 Temmuz 2017 yılında Sport. Belgrano

1 Ağustos 2018 yılında CA Alvarado

29 Mart 2021 yılında Cobresal

10 Eylül 2021 yılında Deportes Temuco

31 Aralık 2021 yılında Cobresal

1 Ocak 2022 yılında CDF Vial

31 Aralık 2022 yılında Cobresal

15 Şubat 2023 yılında Sarmiento (R)

Fernando Ponce kimdir

Fernando Ponce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Ponce şuan CA Sarmiento (Resistencia) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fernando Ponce nereli

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