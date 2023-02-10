Fernando Prado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Prado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Prado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Prado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Prado 21 Mart 2001 tarihinde Carmelo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Andrés Prado Avelino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Prado Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fernando Prado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Prado'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Fernando Prado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Prado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fernando Prado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Prado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2021 yılında Racing Club

1 Ocak 2023 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Racing Club

Fernando Prado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Prado şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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